In due sul monopattino e parcheggiatori abusivi in centro: raffica di multe a Bari, oltre 200 sanzioni in una sera (Di domenica 12 luglio 2020) serata di controlli per la Polizia Locale di Bari con ben 209 sanzioni effettuate in città. Le pattuglie hanno perlustrato numerose aree del capoluogo, dall'Umbertino a Murat , fino a Torre a Mare, ... Leggi su baritoday

raffaellapaita : Sul tema #Autostrade, @ItaliaViva ha sempre chiesto di non avere un approccio demagogico. In questi due anni è stat… - Open_gol : L'autista è stato ridotto in fin di vita da due giovani a cui ha chiesto di salire sul bus con la mascherina, ora a… - repubblica : Lega a due facce sul Covid. Gli allarmi di Zaia, i selfie senza mascherina di Salvini. Ed è sconcerto tra i militan… - RamalliMaria : RT @Teresat14547770: Cosa sta facendo il governo sul covid19..sta affrontando la causa o l'effetto? o nessuno dei due? La causa sicuro no… - pandators : ogni volta che vedo una serie in cui si punta tanto su una ship e poi non si realizza vado sul 'cattiva scrittura d… -

Ultime Notizie dalla rete : due sul Bari, guida spericolata e in due sul monopattino in sharing: “Servono più controlli” Borderline24 - Il giornale di Bari Due minorenni dispersi sui monti della Cannucceta, trovati dopo un'ora e mezza di ricerche con l'elicottero (Foto Luciano Sciurba)

I vigili del fuoco sono intervenuti sulle montagne di Castel San Pietro Romano ( il paese dove girarono il famoso film "Pane Amore e Fantasia" con De Sica e la Lollobrigida negli anni 50) per la ricer ...

Juventus-Atalanta, Sconcerti: "I due rigori sono come i gol di Turone e di Muntari! Non c'è calcio"

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha analizzato quanto è accaduto nel corso della partita tra la Juventus e l'Atalanta. Il giornalista Mario Sconcerti, nel suo articolo per l'edizi ...

I vigili del fuoco sono intervenuti sulle montagne di Castel San Pietro Romano ( il paese dove girarono il famoso film "Pane Amore e Fantasia" con De Sica e la Lollobrigida negli anni 50) per la ricer ...Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha analizzato quanto è accaduto nel corso della partita tra la Juventus e l'Atalanta. Il giornalista Mario Sconcerti, nel suo articolo per l'edizi ...