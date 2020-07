Il Genoa supera l'esame Spal: gara decisa da una rete per tempo (Di domenica 12 luglio 2020) Il Genoa supera la Spal 2-0 nel match delle 17,15 della domenica del 32esimo turno di Serie A. Un gol per tempo per il grifone: apre le danze al 24 minuto della prima frazione l'ex attaccante azzurro Goran Pandev. Leggi su tuttonapoli

sportface2016 : #GenoaSpal 2-0: il resoconto del match - toMMilanello : Il #Genoa fa suo lo scontro salvezza contro la #Spal e, per ora, supera il #Lecce (che gioca tra pochissimo). Ferra… - Dalla_SerieA : Festa Napoli con Mertens e Lozano. Pari Fiorentina - - davidwon4206 : RT @GenoaCFC: ?? 10 luglio 1938: il Genoa supera il Rapid Bucarest al Ferraris 3-0 nell'incontro di andata dei quarti di finale di Coppa Eur… - LPincia : RT @GenoaCFC: ?? 10 luglio 1938: il Genoa supera il Rapid Bucarest al Ferraris 3-0 nell'incontro di andata dei quarti di finale di Coppa Eur… -