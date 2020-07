Houston Rockets, Harden e Westbrook non viaggiano con la squadra (Di domenica 12 luglio 2020) ORLANDO, Usa, - Le star degli Houston Rockets James Harden e Russell Westbrook non hanno viaggiato con la squadra a Orlando saltando anche i primi allenamenti agli ordini di coach Mike D'Antoni . ... Leggi su corrieredellosport

La voce dell'ex Thabo Sefolosha che diceva esserci casi di coronavirus all'interno dell'organizzazione degli Houston Rockets pare indirettamente confermata dal mancato trasferimento a Orlando con la s ...

Spanoulis non getta la spugna

Altro che ritiro. Vanno avanti insieme. Vasilis Spanoulis e l’Olympiacos hanno raggiunto l’accordo: il fuoriclasse rimarrà legato alla società del Pireo per almeno le prossime due stagioni. Nativa di ...

