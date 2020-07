Genoa-SPAL 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Pandev e un calcio di puniSchone condannano i ferraresi FOTO

Genoa-SPAL 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Pandev e un calcio di puni(Schone) condannano i ferraresi [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Genoa-SPAL, le pagelle di calcioWeb – Il Genoa fa suo lo scontro diretto contro la SPAL e sorpassa il Lecce, in attesa della gara dei salentini. Tutto facile per il Grifone, con i ferraresi demoralizzati e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. Apre le marcature Pandev con una bella giocata personale conclusa con un destro ad incrociare. Iago Falqué sbaglia un rigore. Dopo vari tentativi andati a vuoto, il raddoppio arriva con un capolavoro di Schone su calcio di punizione. In alto la FOTOGALLERY. Genoa-SPAL, le pagelle di calcioWeb Genoa (3-4-2-1): Perin 6; Biraschi 6.5, ... Leggi su calcioweb.eu

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Sport_Mediaset : #GenoaSpal 2-0: #Pandev e #Schone illuminano #Marassi, estensi nel baratro. Squillante vittoria del Grifone, la pri… - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Spal 2-0: i rossoblu pressano il Lecce, ferraresi a un passo dalla B -