Gattuso: «Ho visto il rigore, non mi va giù» (Di lunedì 13 luglio 2020) La conferenza di Gattuso. «Abbiamo fatto una buona partita, il Napoli ha creato tante occasioni, ne abbiamo sbagliate tantissime. Dobbiamo alzare la percentuale di realizzazione e fare meglio nella fase di non possesso. Il rigore l’ho rivisto e non mi va giù. Sul primo goal potevamo fare meglio. Il Milan ha fatto due tiri e due gol. A Napoli voglio entrare nella storia del club, qui sto bene e mi sento a mio agio. Spero di scrivere pagine importanti. Ci vuole tempo per il Barcellona, dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile. Non è facile giocare ogni tre giorni a queste temperature. Il Napoli è vivo. L'articolo Gattuso: «Ho visto il rigore, non mi va giù» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

