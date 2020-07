Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 13 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) lavori per illuminazione pubblica in via di San Quirichino e l’installazione di un pilomat in via dei Banchi. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Montughi e uno scavo per la posa d fibra ottica in via Faentina Leggi su firenzepost

Firenze. Riaperta piazza Pier Vettori dopo i lavori di riqualificazione Ha riaperto piazza Pier Vettori dopo i lavori di riqualificazione che hanno trasformato l’area da snodo spartitraffico a spazio da vivere con nuovi arredi, un aumento sensibile del patrimonio arboreo e una rinnovata pavimentazione nel colore e ...

Ha riaperto i di che hanno trasformato l’area da snodo spartitraffico a spazio da vivere con nuovi arredi, un aumento sensibile del patrimonio arboreo e una rinnovata pavimentazione nel colore e ... Firenze : partono nuovi lavori in Piazza delle Cure Non c'è pace per gli abitanti della zona Cure -Don Minzoni-viale dei Mille, sono iniziati i lavori di asfaltatura in Piazza delle Cure . Si tratta degli interventi richiesti dall'Amministrazione comunale alla ditta che ha realizzato il nuovo ...

Non c'è pace per gli abitanti della zona -Don Minzoni-viale dei Mille, sono iniziati i di asfaltatura in . Si tratta degli interventi richiesti dall'Amministrazione comunale alla ditta che ha realizzato il nuovo ... Firenze - lavori : interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 6 luglio Nuovo asfalto sulle rampe del Viadotto Marco Polo da/per viale Europa, in via dello Scalo e via San Quirichino. Ma anche i lavori per la nuova illuminazione in via Vecchia di Pozzolatico e alla rete idrica in via di San Carlo

FirenzePost : Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 13 luglio - Nicola_Firenze : @cormax74 @meteorologo777 Agire con consapevolezza vuol dire essere pronti a fare ciò che si deve. Se scoppia un fo… - muoversintoscan : ?? A #Firenze lavori di ampliamento di via Panciatichi con divieti di transito sulla direttrice composta dalla stess… - QuiNewsFirenze : Borgo Santa Croce verso la riqualificazione - muoversintoscan : ?? A #Firenze avori per illuminazione pubblica in via di San Quirichino e l’installazione di un pilomat in via dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori Firenze, i lavori di riqualificazione in Borgo Santa Croce 055firenze Gruppo del Nord investe a Ponsacco: Rsa da 120 posti letto e 80 assunzioni

Operazione da 8 milioni di euro che metterà in sicurezza idraulica la frazione di Le Melorie e costruirà anche una nuova piazza PONSACCO. Fine anno per l’approvazione della variante urbanistica. Inizi ...

“Carte lette male, il processo a Michele Buoninconti deve essere rifatto”

Stanno lavorando su elementi di prova e atti d’archivio, ma anche su alcune «cose nuove». Il cammino iniziato a gennaio dalla Falco investigazioni, per cercare di tirare fuori dal carcere Michele Buon ...

Operazione da 8 milioni di euro che metterà in sicurezza idraulica la frazione di Le Melorie e costruirà anche una nuova piazza PONSACCO. Fine anno per l’approvazione della variante urbanistica. Inizi ...Stanno lavorando su elementi di prova e atti d’archivio, ma anche su alcune «cose nuove». Il cammino iniziato a gennaio dalla Falco investigazioni, per cercare di tirare fuori dal carcere Michele Buon ...