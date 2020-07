Fabrizio Corona ai domiciliari: festino in casa, arrivano i Carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Non c’è pace per Fabrizio Corona, o si potrebbe dire che è l’ex re dei paparazzi a non volere pace. I Carabinieri questa notte si sarebbero presentati a casa sua avvertiti dai vicini di schiamazzi notturni. Corona sembra stesse dando una festa, uno sgarro al regime degli arresti domiciliari in cui si trova da febbraio. Fabrizio Corona infrange le regole dei domiciliari Che non sia mai stato un fan delle leggi è noto, e anche questa volta Fabrizio Corona ha dovuto rimarcare la sua insofferenza per le condanne ricevute. I vicini di casa avrebbero chiamato i Carabinieri, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, per intervenire ... Leggi su thesocialpost

