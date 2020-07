F1 GP Stiria: disastro Ferrari, Vettel e Leclerc si scontrano fra loro e finiscono subito fuori (Di domenica 12 luglio 2020) Le vetture dei due piloti Ferrari si toccano ed entrambe subiscono danneggiate, auto subito ai box e bandiera gialla. Entrambi i piloti sono costretti al ritiro per danni Leggi su firenzepost

F1 - Hamilton conquista il GP di Stiria. Leclerc tocca Vettel - disastro Ferrari Il Re nero trionfa in un tramonto rosso come sfondo. Questa varietà cromatica contraddistingue il GP di Stiria. Lewis Hamilton cancella la prestazione negativa dello scorso week end e conquista la vittoria sul Red Bull Ring. Il sei volte ...

