Coronavirus, partecipa a un Covid party e muore: "Pensavo fosse una bufala" (Di domenica 12 luglio 2020) SAN ANTONIO, Stati Uniti, - Un uomo di 30 anni è morto in Texas per Coronavirus dopo aver partecipato a un cosiddetto ' Covid party ': la dottoressa Jane Appleby , dell'ospedale Metodista di San ... Leggi su corrieredellosport

«La donna affetta da covid-19 non risulta avere legami familiari con nessuno dei partecipanti delle attività dell’oratorio – spiega in una nota l’oratorio – L’ingresso negli spazi dell’oratorio salesi ...

Ieri a Roveredo di Guà la FDB Cologna Veneta ciclistica ha avuto il merito di organizzare la prima corsa post covid-19 sul territorio italiano ... uomini under 23 e donne open si sono quindi ...

