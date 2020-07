Claudio Marchisio, una pennichella tra i vigneti di Barolo (Di domenica 12 luglio 2020) Barolo Anche l'ex campione centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, sceglie le Langhe per godersi momenti di relax. Lo ritroviamo infatti tra i vigneti di Barolo, in splendida forma come ... Leggi su gazzettadalba

Claudio Marchisio : «Indossavo il profumo anche in lockdown» Abbiamo incontrato il Principino, ora ex footballer, durante uno shooting in spiaggia per un profumo Armani e in un video abbiamo catturato i suoi pensieri sulla sua nuova vita post calcio e post covid

Abbiamo incontrato il Principino, ora ex footballer, durante uno shooting in spiaggia per un Armani e in un video abbiamo catturato i suoi pensieri sulla sua nuova vita post calcio e post covid Claudio Marchisio : «Il profumo? In lockdown lo indossavo per cenare con la mia famiglia» Vestito dei colori dell’estate Armani, bianco, sabbia e blu, pelle abbronzata e tatuata, capelli leggermente spettinati e impastati di salsedine, piglio concentrato, l’ex calciatore Claudio Marchisio, 34 anni, nei panni ...

toretedde : RT @FreeChicoForti: ??Uniti per Chico?? : Claudio Marchisio @ClaMarchisio8 con #chicofortifree ! ???? #chicoforti #freechicoforti https://… - AncoraMarina65 : RT @FreeChicoForti: ??Uniti per Chico?? : Claudio Marchisio @ClaMarchisio8 con #chicofortifree ! ???? #chicoforti #freechicoforti https://… - BrunaNerazzurra : RT @FreeChicoForti: ??Uniti per Chico?? : Claudio Marchisio @ClaMarchisio8 con #chicofortifree ! ???? #chicoforti #freechicoforti https://… - sabbruz : RT @FreeChicoForti: ??Uniti per Chico?? : Claudio Marchisio @ClaMarchisio8 con #chicofortifree ! ???? #chicoforti #freechicoforti https://… - ChicoForti_Free : ??Uniti per Chico?? : Claudio Marchisio @ClaMarchisio8 con #chicofortifree ! ???? #chicoforti -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Marchisio Claudio Marchisio, una pennichella tra i vigneti di Barolo http://gazzettadalba.it/ I vip tornano in vacanza nella splendida Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è una delle località più eleganti ed esclusive d’Italia, cuore della Versilia, una meta chic dove vivere una vacanza balneare osservando il magnifico panorama delle Alpi Apuane. Icona ...

Da Zurigo alla Riviera: Roger Federer a Finale Ligure per girare uno spot

Per uno spot pubblicitario ha giocato a tennis con Carola e Vittoria le due ragazze diventate famose per un video virale Giornata in Riviera per il campione di tennis Roger Federer, che oggi da Zurigo ...

Forte dei Marmi è una delle località più eleganti ed esclusive d’Italia, cuore della Versilia, una meta chic dove vivere una vacanza balneare osservando il magnifico panorama delle Alpi Apuane. Icona ...Per uno spot pubblicitario ha giocato a tennis con Carola e Vittoria le due ragazze diventate famose per un video virale Giornata in Riviera per il campione di tennis Roger Federer, che oggi da Zurigo ...