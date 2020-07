Calciomercato.com: Boga è una priorità per il Napoli, ma c’è l’ostacolo De Zerbi (Di domenica 12 luglio 2020) “Jeremie Boga è una priorità per il Napoli alla voce esterni. Perché Callejon andrà via e c’è la volontà di investire anche su una nuova ala pura, dopo aver speso per l’attacco tra Petagna già acquistato e Osimhen che è sempre più vicino”. Lo scrive Calciomercato.com, secondo cui l’esterno del Sassuolo resta in cima alla lista dei desideri del Napoli insieme ad Under. C’è, però, un ostacolo a frenare l’operazione. “Il Sassuolo infatti ha blindato Roberto De Zerbi con un nuovo contratto e anche la promessa di provare a trattenere Jeremie. In sostanza, 20 o 25 milioni non bastano più: Carnevali e la dirigenza neroverde ritengono Boga incedibile se non a ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato com Milan, contatto con Ramadani per Jovic: la situazione Calciomercato.com VXL, un blogger juventino: 'Sarri va cacciato per primo e poi tanti altri dopo di lui'

Il blogger juventino ffc1976x non ha dubbi: Maurizio Sarri non è adatto alla Juventus. E va cacciato al più presto. Dopo il pareggio contro l'Atalanta di ieri a ...

Kouame: “Ero intimorito a chiedere la maglietta a CR7”

TORINO – L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamè, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. “Collezionista di maglie? Sì, ...

