Calcio: infortunio Griezmann, in dubbio per gara con Napoli (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Tegola Griezmann sul Barcellona. Il fuoriclasse francese infatti è rimasto vittima di un infortunio e potrebbe saltare la partita di Champions contro il Napoli in programma il ... Leggi su corrieredellosport

