Cagliari-Lecce 0-0 Calcio serie A (Di domenica 12 luglio 2020) Buon pareggio del Lecce a Cagliari. Lo 0-0 evidenzia una partita di qualità da parre dei salentini che hanno messo in difficoltà in alcune circostanze la squadra sarda che è una delle più brillanti del periodo. In classifica i pugliesi condividono con il Genoa il terzultimo posto e sono tutt’altro che remissivi nella lotta per la salvezza. L'articolo Cagliari-Lecce 0-0 <span class="subtitle">Calcio serie A</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CagliariCalcio : INSIDIA LECCE ?? [Solite letture pre-partita ??] ?? - Preview: - tipster_betty : Wtf Valencia? And wtf Cagliari/Lecce? - palpitesfutbol : TERMINOU! Cagliari [0] x [0] Lecce Campeonato Italiano - 2019/2020 32ª Rodada 30 palpites nesta partida 21 (70.00… -