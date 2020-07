Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 14:10 (Di sabato 11 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e sabato 11 luglio Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio oltre 560 mila i morti registrati finora A livello mondiale a causa del coronavirus mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora oggi la soglia dei 12 milioni e mezzo e quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University secondo i quali negli Stati Uniti il totale dei decessi è salito a quota 3 milioni 100 81846 e le vittime sono più di 134 mila resta alti stivali emergenza in Brasile dove nelle Ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 1214 decessi e 45048 contaggi portando il totale dei casi di covid-19 1,8 milioni quello delle vittime a 70398 in Italia tornando mentre i contatti e si va verso la proroga dello stato di emergenza fino a fine annola battaglia to recovery Found Ti sposto sul tema delle condizioni ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : La scoperta - Agenzia_Ansa : #Srebrenica, 25 anni fa il genocidio. Cerimonie al cimitero di Potocari. Ci sarà la sepoltura delle ultime vittime… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 14:10: romadailynews radiogiornale e sabato 11… - PianetaMilan : #Calhanoglu: 'C'è poca stabilità al #Milan. Manca qualcosa' -