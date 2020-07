Traffico Roma del 11-07-2020 ore 17:00 (Di sabato 11 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul litorale di Ostia per incidente rallentamenti sul Lungomare Vespucci zona del Litorale dove stasera dalle 21:30 la ferrovia Roma-lido farà un percorso ridotto Stop dei treni tra le stazioni di Acilia e di Colombo in serata Stop dei treni della metro C dalle 21 tra San Giovanni e Malatesta chiuse e al loro posto autobus in superficie sul Corso d’Italia per i lavori tra via Marche via Toscana deviazioni per le linee di bus 89 490 e 485 per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 11-07-2020 ore 16 : 30 Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e ...

infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a un servizio realizzato da servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e ... Traffico Roma del 11-07-2020 ore 15 : 30 Luceverde Roma Buon pomeriggio vicino alla stazione Termini incidente in viale Enrico de Nicola strada a ridosso di Piazza dei Cinquecento al Tuscolano incidente in via dei Quintili altezza via degli Angeli avvenuto un incidente in zona Prati in ...

Luceverde Buon pomeriggio vicino alla stazione Termini incidente in viale Enrico de Nicola strada a ridosso di Piazza dei Cinquecento al Tuscolano incidente in via dei Quintili altezza via degli Angeli avvenuto un incidente in zona Prati in ... Traffico Roma del 11-07-2020 ore 14 : 30 Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon sabato e buon pomeriggio a causa di un incidente difficoltà di circolazione sulla Pontina uscendo da Roma incidente avvenuto tra il raccordo è verso Pomezia che arriva dall’Eur trova code ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews ISERNIA – Chiude al traffico il centro storico: come muoversi e parcheggiare

ISERNIA – Chiusura al traffico del centro storico nel periodo estivo. L’assessore alla viabilità, Antonella Matticoli, e l’assessore alle attività produttive, Linda Dall’Olio, rendono noto che con del ...

Roma, la beffa del campo rom di Castel Romano: in 15 anni costato 20 milioni

C’è una donna che scuoia un capretto, uno sciame di mosche a farle compagnia mentre una bambina (poco meno di 3 anni a vedere il suo corpicino senza scarpe e ricoperto di polvere) dorme frastornata da ...

