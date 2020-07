Temptation Island finisce a luglio, l'ultima settimana in onda due puntate (Anteprima Blogo) (Di sabato 11 luglio 2020) Temptation Island continuerà ad andare in onda in prima serata su Canale 5 per tutto il mese di luglio. Secondo quanto risulta a Blogo, l'ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dovrebbe essere proposta giovedì 30 luglio. Essendo sei gli appuntamenti complessivi in programma, per forza di cose Mediaset dovrà prevedere il bis in una delle prossime settimane. Secondo quanto apprendiamo, il doppio appuntamento settimanale sarà proprio quello di fine luglio. Ossia: penultima puntata in onda martedì 28, ultima puntata in onda giovedì 30 luglio. ... Leggi su blogo

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - angeliquepoison : #TemptationIsland2020: le frasi ‘cult’ della seconda puntata | - GalantoMassimo : #TemptationIsland finisce a luglio (le ultime due puntate in onda in una settimana), le riprese della nuova edizion… - Renzo_Lucente : @MastriTina Pochi minuti di visione di temptation island e ti passa di sicuro..!! - Notiziedi_it : Temptation Island 2020: ecco tutte le anticipazioni top-secret -

Beyba Bohdan è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione coinvolge coppie famose e coppie costituite da gente comune ...

Secondo le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2020, la prossima settimana dobbiamo prepararci ad un nuovo falò di confronto che riguarderà Valeria e Ciavy. Proprio quest’ultimo man ...

