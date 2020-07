Statalismo senza carrozzoni (Di sabato 11 luglio 2020) Si chiama “mobilità tra società partecipate pubbliche”, è targato Pd ed è l’ennesimo salvagente di stato ad Alitalia, dopo gli attuali 3 miliardi di ricapitalizzazione, i recenti prestiti ponte, i bilanci ripianati in tutta la storia della compagnia. In sostanza il personale in esubero verrebbe tras Leggi su ilfoglio

Si chiama “mobilità tra società partecipate pubbliche”, è targato Pd ed è l’ennesimo salvagente di stato ad Alitalia, dopo gli attuali 3 miliardi di ricapitalizzazione, i recenti prestiti ponte, i ...

Alleati della Spagna e dello Statalismo

Tra quanti ci governano, nessuno immagina una società che torna a intraprendere e produrre ricchezza in maniera autonoma: senza aiuti di Stato. L'Europa meridionale controllata da socialisti e ...

