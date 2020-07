Sette donne contro Massari: 'Ha molestato anche noi'. L'ex assessore nei guai (Di sabato 11 luglio 2020) Si aggrava la situazione di Paolo Massari, ex assessore all'ambiente del Comune di Milanoo e giornalista, sospeso da Mediaset e dall'ordine dei giornalisti,, arrestato verso metà giugno per violenza ... Leggi su milanotoday

Sarebbero una decina le donne che accusano di violenza sessuale l'ex assessore di Milano Paolo Massari, giornalista Mediaset (ora sospeso dall'azienda) in carcere da un mese circa per stupro. Sette do ...