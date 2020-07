Revoca concessione Autostrade, il duello nella maggioranza: parlano Fico e Marattin (Di sabato 11 luglio 2020) Revoca concessione Autostrade. E’ infuocato il dibattito in merito alla Revoca o meno della concessione ad Aspi, Autostrade per l’Italia, su cui il governo Conte bis non ha ancora deciso nonostante se ne parli da mesi. Oggi interviene anche il presidente della Camera Roberto Fico, nella veste però politica di uno dei leader del Movimento 5 Stelle: “Chi sbaglia va via”, ha detto. >> Revoca concessione Autostrade: la strada che porta a Salini-Impregilo Revoca concessione Autostrade, Fico: “Chi sbaglia va via” “Io sono per la Revoca, con un piano preciso che riesca a ... Leggi su urbanpost

Fico : “Concessione Aspi da revocare. Nessuno tocchi il Recovery Fund” Il presidente della Camera fa capire che il fondo europeo non deve scendere sotto i 750 miliardi. Fico si aspetta anche una reazione forte sul caso Regeni. E sul Mes dice: “Se ci sono troppe clausole, rinunciamo”. Roberto Fico punta in ...

Il presidente della Camera fa capire che il fondo europeo non deve scendere sotto i 750 miliardi. si aspetta anche una reazione forte sul caso Regeni. E sul Mes dice: “Se ci sono troppe clausole, rinunciamo”. Roberto punta in ... Revoca concessione Autostrade : Tomasi - ad della Società - conseguenze sarebbero devastanti Nell'interesse del paese credo sia prioritario oggi definire l'accordo col governo e trasformare subito in cantieri 7 miliardi di euro dei 14,5 già pianificati, afferma Tomasi

Nell'interesse del paese credo sia prioritario oggi definire l'accordo col governo e trasformare subito in cantieri 7 miliardi di euro dei 14,5 già pianificati, afferma Di Battista : "Revoca concessione ad Aspi? Non vendetta ma dovere di Stato" “Escludere nella ricostruzione del ponte crollato la società responsabile della sua manutenzione è legittimo, è giusto, è sacrosanto. Revocare non per vendetta ma per ribadire quel potere di autotutela che lo Stato ...

LaStampa : Promessa ormai da due anni da Di Maio come punizione per il crollo del Ponte di Genova, la revoca della concessione… - repubblica : Roberto Fico: “Sì alla revoca per Autostrade. Chi ha una concessione se sbaglia deve pagare” - fattoquotidiano : Il 14 agosto 2018 nel crollo del Ponte Morandi di Genova sono morte 43 persone. Tre giorni dopo Palazzo Chigi annun… - brubagher : Fico ha ragione, il cdx al governo ha 'sbagliato' con clausole capestro a favore di Atlantia e se si revoca si paga… - ConteFava70 : @l_angiolini Vado oltre:i 5s puntano alla nazionalizzazione come unica opzione a seguito di revoca concessione.Cosi… -