Regionali, Giordana Mobilio capolista Pd a Napoli: è la candidata di Figliolia (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà Giordana Mobilio la capolista del Pd alle prossime Regionali per la circoscrizione di Napoli. La Mobilio è la candidata del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che punta tutto su di lei e ha convinto a sostenerla altri sindaci del napoletano, tra i quali Vincenzo Cuoto di Portici, che però ha da fare i conti con molti altri candidati importanti che si presentano in città, molti dei quali espressione della sua maggioranza. Figliolia si “conterà” sulla Mobilio. IL POST SU FACEBOOK DI Giordana Mobilio “E quindi ho accettato. ... Leggi su anteprima24

