Piccolo supereroe incompreso: perché Calenda non può ergersi a salvatore della Patria (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – Carlo Calenda fa parte della generazione TikTok, i pariolini che si divertono a fare i duri, impegnati per garantire all’umanità un’esistenza felice, senza però averne il phisique du role. È quasi stomachevole attaccarlo: fa tenerezza nel miglior senso del termine, appare come un Piccolo supereroe incompreso del tipo “aho ve l’avevo detto”, sebbene in realtà rappresenti i fanatici sorti dal renzismo, nuova classe dirigente gaudiosa, rottamatrice, cazzara e impegnata a scrivere saggi con, sulla copertina, un tizio in bicicletta su di una strada dritta. Che, a sentir loro rappresenterebbe il futuro promettente che ci attende, mentre per noi pessimisti raffigura in realtà il vuoto cosmico che costoro, i TikTok, ci ... Leggi su ilprimatonazionale

