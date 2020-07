Pagelle Lazio-Sassuolo 1-2, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Le Pagelle e tutti i voti del match tra Lazio e Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Gli uomini di Simone Inzaghi si fermano ancora, altra sconfitta per i padroni di casa all’Olimpico. Oggi l’Atalanta ha la possibilità di superare i biancocelesti, mentre la Juventus ha la chance di allungare nuovamente. A segno nel primo tempo Luis Alberto su deviazione fortunata, poi il primo sigillo in Serie A di Giacomo Raspadori per il definitivo pareggio e la rete di Caputo per il 2-1 conclusivo. Ecco il tabellino della sfida: Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Bastos 5, Acerbi 6, Radu 6 (37′ st Vavro sv); Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 5.5 (22′ st Leiva 6), Parolo 5.5, Luis ... Leggi su sportface

PAGELLE Lazio Sassuolo : Caputo entra e ribalta la gara - male Caicedo VOTI I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Sassuolo Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

I top e flop e i ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Le dei protagonisti del match tra e , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ... Lazio-Sassuolo 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : i biancocelesti non ci sono più - Raspadori e Caputo lanciano De Zerbi Lazio-Sassuolo , le pagelle di CalcioWeb – Il periodo di forma non è certo buono. Stiamo parlando della Lazio, il club biancoceleste è lontanissima dalla squadra che entusiasmava prima del lockdown, molti calciatori sono ben ...

, le di – Il periodo di forma non è certo buono. Stiamo parlando della Lazio, il club biancoceleste è lontanissima dalla squadra che entusiasmava prima del lockdown, molti calciatori ben ... PAGELLE Lazio Sassuolo : TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Sassuolo Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

CalcioWeb : #LazioSassuolo 1-2, le pagelle di CalcioWeb: i biancocelesti non ci sono più, Raspadori e Caputo lanciano De Zerbi - - ssl_mov : #LazioSassuolo 1-2 LE PAGELLE DI LAZIO MOVEMENT: Strakosha 4.5 Bastos 5.5 Acerbi 5.5 Radu 5.5 Lazzari 6 Milinkovic… - Fantacalcio : Lazio-Sassuolo 1-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - sportface2016 : #LazioSassuolo - Ecco le pagelle del match - infoitsport : LECCE LAZIO (2-1), LE PAGELLE DI UNA TRISTE SERATA -