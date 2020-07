Nicola Zingaretti: "Il Pd è pronto a sostenere il governo in qualsiasi scelta contro la pandemia" (Di sabato 11 luglio 2020) “Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il @pdnetwork è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico— Nicola Zingaretti (@nZingaretti) July 11, 2020 Un messaggio che arriva all’indomani delle polemiche sulla proroga dello stato di emergenza. Le parole del ... Leggi su huffingtonpost

