Naya Rivera, è giallo: spunta video di una moto d’acqua sul lago, “Non credo a un annegamento” (Di sabato 11 luglio 2020) La scomparsa di Naya Rivera è sempre più un giallo. La polizia ha ormai da diverse ore dichiarato la “morte presunta” dell’attrice star di Glee ed ora il mistero si infittisce alla luce di un nuovo video che solleva ulteriori dubbi. Come si vede dal filmato in apertura e caricato da un utente su Twitter,... L'articolo Naya Rivera, è giallo: spunta video di una moto d’acqua sul lago, “Non credo a un annegamento” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Naya Rivera di Glee scomparsa : il corpo potrebbe non essere recuperato Naya Rivera , interprete di Santana Lopez in Glee , è scomparsa da alcuni giorni. Il suo corpo , però, stando quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe non essere recuperato . Naya Rivera , come ormai noto, è scomparsa da qualche ...

, interprete di Santana Lopez in , è da alcuni giorni. Il suo , però, stando quanto riportato dal Daily Mail, non . , come ormai noto, è da qualche ... Naya Rivera - il corpo potrebbe non essere mai ritrovato Naya Rivera e il marito Ryan Dorsey Naya Rivera e il marito Ryan Dorsey Naya Rivera e il marito Ryan Dorsey Naya Rivera e il marito Ryan Dorsey Naya Rivera e il marito Ryan Dorsey Naya Rivera e il marito Ryan DorseyLa scomparsa è avvenuta ...

e il marito Ryan Dorsey e il marito Ryan Dorsey e il marito Ryan Dorsey e il marito Ryan Dorsey e il marito Ryan Dorsey e il marito Ryan DorseyLa scomparsa è avvenuta ... Naya Rivera - la polizia spiega perché il suo corpo potrebbe non essere mai più ritrovato I sommozzatori continuano le ricerche dell'attrice di Glee, Naya Rivera, anche se le possibilità che possa essere ritrovata sono molto esigue: ecco per quali motivi. Gli agenti che stanno continuando le ricerche di Naya Rivera, hanno ridotto ...

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - littlemixftlodo : RT @poeticmartina: quello che ha scritto Tahj Mowry, amico ed ex fidanzato di Naya Rivera,è devastante. Perdere così di colpo una persona s… - florencemonet : RT @poeticmartina: quello che ha scritto Tahj Mowry, amico ed ex fidanzato di Naya Rivera,è devastante. Perdere così di colpo una persona s… - florencemonet : RT @tearin_myheart_: Ogni mattina entro su Twitter e cerco notizie su Naya Rivera ma non c'è mai niente di nuovo ed è angosciante - nellavitamangio : RT @tearin_myheart_: Ogni mattina entro su Twitter e cerco notizie su Naya Rivera ma non c'è mai niente di nuovo ed è angosciante -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, il corpo potrebbe non essere mai ritrovato Vanity Fair Italia Naya Rivera, la polizia diffonde un video con gli ultimi attimi dell'attrice di "Glee" da viva

La polizia della contea di Ventura, in California, ha diffuso un video girato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono gli ultimi attimi di Naya Rivera da viva. Il video riprende l'arrivo del ...

Naya Rivera, è giallo: spunta video di una moto d’acqua sul lago, “Non credo a un annegamento”

La scomparsa di Naya Rivera è sempre più un giallo. La polizia ha ormai da diverse ore dichiarato la “morte presunta” dell’attrice star di Glee ed ora il mistero si infittisce alla luce di un nuovo vi ...

La polizia della contea di Ventura, in California, ha diffuso un video girato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono gli ultimi attimi di Naya Rivera da viva. Il video riprende l'arrivo del ...La scomparsa di Naya Rivera è sempre più un giallo. La polizia ha ormai da diverse ore dichiarato la “morte presunta” dell’attrice star di Glee ed ora il mistero si infittisce alla luce di un nuovo vi ...