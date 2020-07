Matteo Messina Denaro, ‘u Siccu è l’ultimo capo dei capi: storia, segreti e protezioni dell’inafferrabile latitante di Cosa nostra (Di sabato 11 luglio 2020) Dalle sue parti i suoi fan non lo nominano neanche: quando si riferiscono a lui alzano semplicemente la testa e guardano in alto, in un punto nel vuoto più o meno alla destra dell’interlocutore. Molti altri, invece, non ne pronunciano quasi mai né il nome e nemmeno il cognome. Lo definiscono semplicemente “iddu“, lui. E quando qualcuno, sprovveduto, chiede chi sia “iddu“, rispondono: “Iddu, ‘u latitanti“. È questo che è per i suo conterranei Matteo Messina Denaro, l’ultima primula rossa di Cosa nostra: un signore che semplicemente non c’è. E su iddu, ‘u latitanti, che Lirio Abbate, esperto giornalista di cose di mafia, ha cercato di mettere ordine. Sull’enfant prodige di Cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tommaso94989154 : RT @DeVerdinis: @RennaNietta Io vedrei altrettanto bene, come senatore a vita, al capone o matteo messina denaro. - GliEhuilibri : RT @cortomuso: Tantissimo, ho sempre sognato di fare il cosplayer di Matteo Messina Denaro. Ora scusate, turno nel seminterrato a fare le d… - cortomuso : Tantissimo, ho sempre sognato di fare il cosplayer di Matteo Messina Denaro. Ora scusate, turno nel seminterrato a… - Rosyfree74 : RT @DeVerdinis: @RennaNietta Io vedrei altrettanto bene, come senatore a vita, al capone o matteo messina denaro. - CiceroM5S : RT @DeVerdinis: @RennaNietta Io vedrei altrettanto bene, come senatore a vita, al capone o matteo messina denaro. -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Messina Matteo Messina Denaro, ‘u Siccu è l’ultimo capo dei capi: storia, segreti e protezioni… Il Fatto Quotidiano Messina, il Pd riparte da Nino Bartolotta: “Meno segreterie e più ascolto” VIDEO

Il congresso a Villa Cianciafara ha confermato l'unità della scelta. A fine luglio il congresso cittadino. E ci sono già indiscrezioni sul nome.... (intervista video a Nino Bartolotta- riprese e monta ...

Il 5 per 1000 per la ‘democratizzazione’ del Terzo Settore

Il Terzo Settore è composto da una galassia variegata di organizzazioni che spesso – anche durante l’emergenza covid-19 – hanno dimostrato di svolgere un ruolo centrale nel completare i servizi di wel ...

Il congresso a Villa Cianciafara ha confermato l'unità della scelta. A fine luglio il congresso cittadino. E ci sono già indiscrezioni sul nome.... (intervista video a Nino Bartolotta- riprese e monta ...Il Terzo Settore è composto da una galassia variegata di organizzazioni che spesso – anche durante l’emergenza covid-19 – hanno dimostrato di svolgere un ruolo centrale nel completare i servizi di wel ...