Lazio-Sassuolo 1-2, il tabellino (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - Lazio ko in casa: all'Olimpico vince il Sassuolo in rimonta. Nella prima frazione i biancocelesti trovano il vantaggio con Luis Alberto , mentre ad inizio ripresa i neroverdi pareggiano con ... Leggi su corrieredellosport

Serie A : Lazio-Sassuolo 1-2 ANSA, - ROMA, 11 LUG - Ancora una sconfitta, la terza di fila, per la Lazio, fermata in casa dal Sassuolo. Gli emiliani si impongono 2-1 nell'anticipo della 32/a giornata: i biancocelesti restano a -7 ...

ANSA, - ROMA, 11 LUG - Ancora una sconfitta, la terza di fila, per la Lazio, fermata in casa dal Sassuolo. Gli emiliani si impongono 2-1 nell'anticipo della 32/a giornata: i biancocelesti restano a -7 ... Sassuolo super - Lazio in caduta libera : addio sogni scudetto. Juventus-Atalanta decisiva più che mai Sette gol subiti, due gol fatti, zero punti conquistati. Climax discendente per la Lazio che in tre partite perse contro Milan, Lecce e Sassuolo , saluta il sogno di vincere lo scudetto. Un altro brutto passo falso per i biancocelesti, arrivato ...

Sette gol subiti, due gol fatti, zero punti conquistati. Climax discendente per la che in tre partite perse contro Milan, Lecce e , saluta il sogno di vincere lo Un altro brutto passo falso per i biancocelesti, arrivato ... Lazio - la quarantena ha spento le speranze : il Sassuolo certifica il blackout biancoceleste A Roma c’è un gran caldo, l’orario non aiuta, ma le squadre in campo danno il massimo e non sembrano patire. La squadra che continua a non riaccendere la luce, tuttavia, è sempre quella di Inzaghi: quella davvero non esiste ...

SkySport : LAZIO-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (33') ? #Raspadori (52') ? #Caputo (90+1') ? ?… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS) - iambolar : FT: Lazio 1-2 Sassuolo #SerieA - Noibiancocelest : Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “La squadra non si sta esprimendo al meglio a livello psicologico. Non dobbiamo mollare” -