L’Africa che cresce: la Tanzania è ora una nazione a medio reddito (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – Il primo luglio è stato un giorno importante per la Tanzania, perchè in tale data la Banca Mondiale ha certificato che la repubblica dell’Africa sudorientale è diventata ufficialmente una nazione a medio reddito. Ciò che rende l’annuncio importante è il fatto che il traguardo è stato raggiunto con ben cinque anni di anticipo sulla tabella di marcia rispetto all’obiettivo del 2025 che si era posto il governo di Dodoma. Tanzania a medio reddito La Banca Mondiale stabilisce che una nazione è a medio reddito quando il suo reddito nazionale lordo pro capite – misura che definisce il reddito ... Leggi su ilprimatonazionale

reportrai3 : Sotto copertura nelle fabbriche in Cina e Nord Africa che producono per i grandi marchi Alle 15.00 in replica su… - Simo07827689 : RT @Angeloman70: @DeVerdinis @CiceroM5S @nzingaretti @RoccaPriora_ @AceaGruppo No, l'ho messa su Twitter... Dove spero mi aiutate, come fa… - ZARDyureruomoi : RT @lucy_4com: Sabato mattina, solo a sentire che in Africa, il leone e la gazzella la mattina devono mettersi a correre, mi viene l'ansia… - Lukyluke311 : RT @Lukyluke311: La propaganda buonista occidentale può veramente indurre la popolazione alla sottovalutazione di fenomeni che comportano s… - AgenziaFides : AFRICA/NIGERIA - “Tutti devono condannare lo stupro che è un atto intrinsecamente malvagio” afferma l’Arcivescovo d… -