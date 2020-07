Ischia Global, al via il primo festival “fisico” post-Covid (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – L’attesa è quasi finita, inizierà domani 12 luglio la 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music festival fino al 19 luglio. Saranno giorni in cui film, forum, mostre e musica sia alterneranno per dar vita la primo festival “fisico” post-Covid e, per l’occasione, riapriranno anche gli storici cinema dell’isola. “Siamo i primi al mondo, e faremo le cose per bene, in osservanza delle ordinanze della Regione Campania emanate dal Presidente De Luca e delle disposizioni del Ministero della Salute”, spiega Tony Renis, presidente onorario della kermesse. Ad inaugurare il festival ischitano sarà il vice ministro ... Leggi su anteprima24

