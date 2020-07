Il piano Aspi per convincere il governo: 11 miliardi e un passo indietro nel controllo della società (Di sabato 11 luglio 2020) Undici miliardi per gli investimenti e un passo indietro nel controllo della società: il piano Autostrade sta per arrivare. Ore frenetiche di lavoro al quartier generale di Aspi, dove l’ad Roberto Tomasi sta mettendo a punto una proposta da sottoporre al governo ed evitare la revoca della concessione. In serata l’offerta dovrebbe approdare sul tavolo della ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, che tra oggi e domani la esaminerà con i tecnici del ministero. Lunedì, poi, sarà portata a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte che nei giorni scorsi aveva detto di attedersi “una proposta vantaggiosa” per lo Stato. Altrimenti sarebbe arrivata la ... Leggi su huffingtonpost

