I lupi di Alimini attaccano ancora. Morsa una donna (Di sabato 11 luglio 2020) Torna a colpire nel villaggio di "Serra degli Alimini 1", vicino Ugento, in provincia di Lecce, uno dei due lupi già individuati nei giorni scorsi. Una donna di 37 anni, ieri mattina, verso le 7.40, mentre stava facendo footing nelle strade interne dell'area turistica nella zona omonima dei Laghi Alimini, nel territorio del comune di Otranto, è stata inseguita e Morsa dall'animale. Il lupo è poi fuggito nella pineta circostante. Il lupo dovrebbe essere lo stesso che il 24 giugno ha aggredito una bambina sempre nella stessa zona riuscendo a strappare in quel caso fortunatamente solo alcuni indumenti della piccola. La donna si è presentata al Pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano per farsi medicare. A trasportarla il ... Leggi su iltempo

