Formula 1, il sorprendente desiderio di Vettel: “in questo momento mi avrebbe aiutato parlare con Lauda” (Di sabato 11 luglio 2020) Sono settimane complicate per Sebastian Vettel, costretto non solo a provare a risollevare una Ferrari lenta e impacciata, ma anche a trovarsi una squadra per la prossima stagione. Mark Thompson/Getty ImagesIl tedesco in questo momento avrebbe bisogno di qualcuno che lo consigliasse a dovere, ma l’uomo giusto per Seb è purtroppo scomparso più di un anno fa: “mi aiuterebbe poter parlare in questo momento con Lauda, ha sempre detto ciò che pensava. Credo che non ci sia all’interno del team nei miei confronti la volontà di non aiutarmi, il mio obiettivo è restituire alla squadra tutto quello che ho ricevuto da essa negli ultimi anni. Futuro? Se dovesse nascere qualcosa di interessante sarei interessato, al ... Leggi su sportfair

