E' scontro sullo stato emergenza, Conte riferirà in Aula (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - E' scontro sull'ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza. Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il governo, con il segretario Nicola Zingaretti che garantisce il pieno sostegno dem all'esecutivo. Il possibile prolungamento dello stato di emergenza riaccende pero' le polemiche sul ruolo del Parlamento in mesi in cui il governo ha proceduto a suon di Dpcm. A rimarcare la necessità che le Camere tornino ad essere centrali è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che lamenta come "ormai siamo gli invisibili della Costituzione". Quindi, la seconda carica dello stato auspica che sia il Parlamento ad esprimersi sull'eventuale ... Leggi su agi

Scontro sullo stato d'emergenza Conte : "Deciderà il Parlamento" Fonti di Palazzo Chigi spiegano che in merito alla proroga dello stato di emergenza, lo stesso Presidente Conte ha affermato che si tratta di una decisione che non è ancora stata presa. Se si procedesse in questa direzione, ...

Fonti di Palazzo Chigi spiegano che in merito alla proroga dello stato di emergenza, lo stesso Presidente Conte ha affermato che si tratta di una decisione che non è ancora stata presa. Se si procedesse in questa direzione, ...

torna a parlare di Da qualche giorno non si fa altro che parlare del confronto che ha avuto con . Il conduttore di Io e Te sui suoi canali social ha accusato il collega ritenendolo ... “Se Grillo non è d’accordo con le mie idee amen” - Di Battista torna sullo scontro di ieri “ieri dalla Annunziata sono riuscito a toccare molti punti e a prendere diverse posizioni (chiaramente cose che ribadisco, ribadirò e per le quali lotterò). Non sono riuscito invece a toccare la questione ‘acqua ...

