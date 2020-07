Dieta a basso contenuto glicemico: perdi peso e tieni a bada il colesterolo (Di sabato 11 luglio 2020) La Dieta a basso contenuto glicemico è considerata un punto di riferimento ideale per chi punta a perdere peso e a tenere sotto controllo il colesterolo. Come è chiaro dal nome stesso, stiamo parlando di un regime alimentare che si basa sull’indice glicemico contenuto. Quando si discute di indice glicemico, si inquadra un valore che ha lo scopo di misurare gli effetti di determinati alimenti sui livelli di zucchero nel sangue. Descritto per la prima volta negli anni ’80 dal Dottor David Jenkins, l’indice glicemico indica la velocità con cui i livelli di zucchero nel sangue aumentano a fronte dell’assunzione di determinati alimenti. Per calcolare il valore, viene considerato ... Leggi su dilei

