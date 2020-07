Covid, l'infermiere lancia l'allarme: "Ci risiamo, ora state attenti..." (Di sabato 11 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Un infermiere dell'ospedale di Cremona, Luca Alini, avverte: "L'emergenza coronavirus non è ancora finita, arrivano pazienti gravi" "Ci risiamo, abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti gravi per Covid". A dirlo è Luca Alini, infermiere dell'ospedale di Cremona, che ieri sera si è lasciato andare ad un lungo sfogo personale su Facebook: "L'emergenza coronavirus non è finita", scrive. Quando il peggio sembrava essere ormai alle spalle, ecco che il virus ritorna a farsi sentire. Un vero e proprio incubo per chi ha lottato in prima linea contro quelle polmoniti anomale e, adesso, teme gli sviluppi di un ipotetico, nuovo calvario. "Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. - scrive ... Leggi su ilgiornale

WRicciardi : Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Ci risiamo! Attenti: ci sono nuovi ricoveri gravi di Covid» - rtl1025 : ?? 'Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né pubblicarli. Questo l’ho fatto questa sera alle 22, al lavo… - Corriere : Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Non è finita, ci sono nuovi ricoveri di Covid» - MaxLandra : RT @allenatorebis: Fate leggere l'articolo su il ritorno dei casi di #Covid_19 a #Cremona alla #Maglie magari capisce che il#golpe è solo n… - fearlessxari : RT @repubblica: Lo sfogo dell'infermiere di Cremona: 'Ci risiamo: nuovi pazienti Covid gravi ricoverati, il virus infetta ancora' https://t… -