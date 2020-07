Coronavirus: in Iran altri 2.397 contagi e 188 morti (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 11 LUG - Altre 188 persone sono morte per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Iran, con il totale che sale a 12.635. I nuovi contagi sono invece 2.397, con il totale a 255.117. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 11 LUG - Altre 188 persone sono morte per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Iran, con il totale che sale a 12.635. I nuovi contagi sono invece 2.397, con il totale a 255.117. Lo ha ...

Coronavirus, Iran: altri 142 decessi e 2.262 casi

Roma, 10 lug. (askanews) - L'Iran, che occupa la decima posizione dei paesi pi colpiti dal coronavirus nel mondo per numero di contagi, ha annunciato oggi altri 142 (ieri 221) decessi nelle ultime 24 ...

