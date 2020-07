Che cos’è la vitamina P? Conosciamo meglio i flavonoidi (Di sabato 11 luglio 2020) Che cos’è la vitamina P? Conosciamo meglio i flavonoidi. Un tempo si usava chiamare vitamina P le sostanze che oggi raccogliamo sotto l’ombrello di “flavonoidi”. La dizione attuale è in effetti più accurata, perché il flavonoidi non sono vitamine. Di flavonoidi ce ne sono molti tipi e li si può trovare nella frutta, negli ortaggi, nel tè, nel cacao e nel vino. A certi alimenti danno il loro colore caratteristico che li protegge per esempio dagli effetti dei raggi ultravioletti. Qui di seguito proviamo a scoprire qualcosa di più intorno a queste importanti sostanze. Che cos’è la vitamina P? Conosciamo meglio i ... Leggi su pianetadonne.blog

Che cos’è lo stato di emergenza? L'annuncio di Conte sulla sua probabile proroga ha generato qualche agitazione, ma è uno strumento necessario per gestire un'epidemia

L'annuncio di Conte sulla sua probabile proroga ha generato qualche agitazione, ma è uno strumento necessario per gestire un'epidemia Che cos’è la «famiglia»? Le foto che la raccontano Che cos'è la famiglia? Le foto della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le foto della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le foto della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le foto della piattaforma AgoraChe ...

Che cos'è la famiglia? Le della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le della piattaforma AgoraChe cos'è la famiglia? Le della piattaforma AgoraChe ... Cos’è il numero R e perché può essere fuorviante per seguire i contagi Il numero di riproduzione è spesso considerato un indice chiave per capire come procede l’epidemia. In realtà, anche se utile, è un dato da leggere con grande cautela. Ecco perché. Leggi

lauraboldrini : Cos’altro devono dire le autorità egiziane per farci capire che non vogliono far luce sulla morte di #GiulioRegeni?… - ilpost : Che cos’è lo stato di emergenza? - TizianoFerro : Il giorno del mio compleanno mi dissero che avremmo raddoppiato Modena. Stampai questa maglietta per realizzare il… - IGiudizi : Sono stata fuori dal mix perché la notizia che credevo mi avesse svoltato il periodo alla fine si è rivelata inutil… - prithayaruban : RT @jimixjackie: Ma perché in generale leccano tutti i culi all'America? Cos'ha? È piena di razzisti, omofobi, gente che gira con le armi… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Carta Acquisti 2020: cos’è, a chi spetta e quali i limiti ISEE? Insindacabili