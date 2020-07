Budino light all’arancia: non 1, ma 2 ricette veloci e fresche per l’estate! (Di sabato 11 luglio 2020) Voglia di un dolce fresco, light e gustoso: eccovi servito Il Budino light all’arancia! Un dessert invitante, facile da fare e con pochissimi ingredienti. Non una, ma 2 ricette che hanno come ingrediente principale questo agrume reinterpretato, entrambe molto facili da preparare e perfette in ogni occasione. Come addensante utilizzerete l’amido di mais, leggero e saziante. Curiose di scoprire come fare? Allora non perdete altro tempo e seguite le ricette di seguito. Budino light all’arancia: la ricetta fresca con il latte condensato! Per questa prima ricetta vi occorreranno: arance, succo 4 tazze, amido di mais, 6 cucchiai cocco grattugiato o rapé, 50 g latte condensato, 1 lattina latte di cocco, 200 ml Come prima cosa procedete ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Budino light Budino light all’arancia: non 1, ma 2 ricette veloci e fresche per l’estate! NonSoloRiciclo