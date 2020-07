Beve una bibita fresca e muore poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso (Di sabato 11 luglio 2020) muore poche ore dopo aver bevuto una bibita fresca, nonostante il pronto soccorso lo avesse dimesso con l’avvertenza di stare a riposo. Il fatto è avvenuto a Roma, in zona Casilina. Un operaio di 28 anni di nazionalità romena aveva appena staccato da lavoro, lo scorso 8 luglio, quando ha deciso di rinfrescarsi con una bibita a un bar, insieme al padre. Poi, scrive Il Messaggero, il giovane comincia ad accusare un forte dolore addominale ma non si reca in ospedale. Il giorno dopo, però, i dolori persistono e il ragazzo decide di andare al policlinico Tor Vergata. Per sei ore viene trattenuto su un’ambulanza, forse per evitare assembramenti o rischi di contagio all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano

