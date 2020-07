Belen Rodriguez, i retroscena con lui: parla Karina Cascella (Di sabato 11 luglio 2020) Continua ad essere molto acceso il gossip sulla figura di Belen Rodriguez: a pronunciarsi su alcune foto spuntate c’è l’opinionista Karina Cascella Belen Rodriguez (fonte foto: GettyImages) – Karina Cascella (fonte foto: Instagram, @KarinaCascella)Se c’è una regina del gossip in questa estate del 2020, questa è sicuramente Belen Rodriguez, associata all’allontanamento con Stefano De Martino, ballerino e noto conduttore, e a nuovi flirt e amori della showgirl in particolare con l’imprenditore della moda Gianmaria Antinolfi: con altre foto spuntate però, a parlare stavolta è ... Leggi su chenews

Il gossip "infuocato" che gira intorno alla fine della relazione d'amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino non smette di mietere "vittime". Dai rumors di un presunto tradimento da parte dell'ex ...Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ecco che l’attenzione mediatica in queste ore resta concentrata su quello che sarebbe successo tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In partic ...