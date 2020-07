Ariano Irpino, 40enne già in esecuzione di provvedimento arrestato (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino. Qualche anno fa l’uomo avrebbe aggredito la madre convivente, procurandole delle lesioni. Già allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, violava in più occasioni le prescrizioni della misura cautelare. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della ... Leggi su anteprima24

Guarita l’ultima persona positiva - Ariano Irpino è covid-free Tempo di lettura: < 1 minuto Ariano Irpino (Av) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, a seguito dichiarazione di guarigione dell’ultima persona risultata positiva in data 3/7/2020, ad oggi nel comune di Ariano Irpino non ...

Tempo di lettura: < 1 minuto (Av) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, a seguito dichiarazione di guarigione dell’ultima risultata in data 3/7/2020, ad oggi nel comune di non ... Maraia (M5S) : “Un grande risultato per Ariano Irpino e per tutti i comuni colpiti dal Covid” Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi pomeriggio la Commissione Bilancio ha votato ed accolto la riformulazione del mio emendamento 112.13. Dopo molti giorni di confronto con tutte le forze politiche sono riuscito a far approvare un finanziamento ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi pomeriggio la Commissione Bilancio ha votato ed accolto la riformulazione del mio emendamento 112.13. Dopo molti giorni di confronto con tutte le forze politiche sono riuscito a far approvare un finanziamento ... Alto Calore - stasera sospensioni idriche per Ariano Irpino e altri tre comuni Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – L’Alto Calore ha comunicato che, a causa di consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali segnate da ondate di Calore, per fronteggiare la criticità di ...

