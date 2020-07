Un padre femminista (Di venerdì 10 luglio 2020) Ho due figlie di otto e dieci anni e una moglie fantastica. Sono una squadra affiatata e, in vista dell’adolescenza, devo capire quale ruolo potrò avere nei prossimi anni delicati di crescita. Essendo uomo sono destinato a essere un po’ escluso? Leggi Leggi su internazionale

Indigo_Moon_ : @Sialodatoilsole Ma io non sono niente di tutto ciò. Bigotta manco per niente, ho una mente apertissima, soprattutt… - arimo_93 : Padre che capisce il valore femminista della pubblicità della Vileda (uomo che lava il pavimento e gioca con la fig… - pocospa : A volte mi viene voglia di fare figlie solo perché avrebbero come padre quel sinistrissimo alleato femminista in fo… - jorgemxstdie : ricordiamoci di quanto mio padre disse ciò,, chi glielo dice ora che a nemmeno 16 anni sono già femminista, comunis… - __goldentrio__ : Sono femminista perché un capodanno di pochi anni fa ero seduta con due zii (lei sorella di mio padre) e se ne sono… -

Ultime Notizie dalla rete : padre femminista Un padre femminista - Claudio Rossi Marcelli Internazionale Artemisia Gentileschi/ Simbolo delle artiste dimenticate e delle lotte femministe

La celebrazione da parte di Google di Artemisia Gentileschi ha permesso oggi di riscoprire una delle artiste diventate il simbolo di chi, esattamente come lei, per secoli ha vissuto indegnamente nel d ...

Google celebra Artemisia Gentileschi

artista diventata simbolo del femminismo internazionale per le sue scelte e le sue battaglie. (Libreriamo) Ma pur dimostrandosi particolarmente illuminato e di mentalità aperta, il padre non permise ...

La celebrazione da parte di Google di Artemisia Gentileschi ha permesso oggi di riscoprire una delle artiste diventate il simbolo di chi, esattamente come lei, per secoli ha vissuto indegnamente nel d ...artista diventata simbolo del femminismo internazionale per le sue scelte e le sue battaglie. (Libreriamo) Ma pur dimostrandosi particolarmente illuminato e di mentalità aperta, il padre non permise ...