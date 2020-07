Un camper, una trasmissione radiofonica e la voglia di vagare senza meta (Di venerdì 10 luglio 2020) Mesi a contare i 200 metri. Una volta ho corso un’ora nel vialetto condominiale. Mesi ristretti a riflettere sulla prossimità, sulla contiguità di rapporti e di luoghi. A calcolare i movimenti da fare dentro al supermercato, scrivendomi la lista della spesa visualizzando gli scaffali, in modo da far il più veloce possibile. Poi tornavo a casa. E lì vedevo come tutti il bollettino e poi dopo, per svagarmi, un sacco di luoghi, più del solito, sullo schermo. I luoghi delle stories altrui, che erano diventate la compagnia serale durante il lockdow. I posti delle dirette facebook, di quei concerti sul balcone, le case, le camere da letto. Leggi su vanityfair

La voglia di conoscere tutte le voci e le storie che le avevano tenuto compagnia nel lockdown. Così Margherita Schirmacher ha trasformato un camper in una emittente radiofonica ed è partita. Ecco il s ...

Il cinema viaggia su un camper del 1979: tappa stasera a Dronero, sabato a Chiappera in Valle Maira

CUNEO CRONACA- Confermato l'appuntamento di stasera, venerdì 10 luglio, alle 21,30, nella terrazza del Cinema Iris a Dronero ("Monviso mon amour" e "Zabardast"), mentre domani, sabato 11 luglio, sempr ...

