Traffico Roma del 10-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata a vento 20 dalle redazioni studio Daniele guerrisi ancora qualche problema nella zona sud del raccordo anulare a causa di un incidente ormai riso allenamenti smaltimento in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino alla Romanina al Gianicolense attenzione a un incidente avvenuto su Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL di agitazioni scattate 8:30 Si protrarranno fino alle 17 per poi riprendere dalle 20 fino al termine del servizio chiusa la metro C Attiva la metro a seppure con possibili riduzioni di corse chiusa la stazione Cornelia attive sempre con possibile riduzione di corse la

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Mesina, il bandito antico che sfida le indagini hi-tech

E' il 1968. Graziano Mesina è latitante, come spesso gli è capitato in 78 anni da bandito e primula rossa. Una vita spericolata, tra fughe spettacolari, sparatorie, omicidi, sequestri e, da ultimo, un ...

Autostrade, Rixi (Lega): “Nel Decreto Semplificazioni subito la modifica delle regole: il modello Genova funziona”

Liguria. “Oggi abbiamo manifestato davanti a Palazzo Chigi per denunciare l’insofferenza dei liguri nei confronti di Autostrade, delle code quotidiane, della mancanza di progettualità e del blocco da ...

