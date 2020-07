Temptation Island, Valeria e Alessandro si sono baciati? I telespettatori rimangono delusi (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessandro e Valeria sono sempre più vicini a Temptation Island, l’attrazione tra loro è palese ma non è scattato il bacio È andata in onda ieri 9 luglio la seconda puntata di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, in molti erano curiosi di scoprire cosa fosse successo tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano, chi si aspettava un bacio tra loro è però rimasto deluso. L’intesa tra Valeria e Alessandro è palese, tra loro c’è molta attrazione. Moltissimi telespettatori pensano che la Liberati dovrebbe lasciare il fidanzato ed iniziare a frequentare ... Leggi su nonsolo.tv

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia fa pipì davanti un tentatore: web impazzisce (FOTO) - #Temptation #Island… - dotasgv : Effetto temptation island: non riesco ad alzarmi dal letto - chiamatemivalee : oggi al posto di OUAT guardo Temptation Island perché ieri non l’ho visto HAHAHA - IOdonna : Lorenzo Amoruso: tutto sull’ex calciatore protagonista di “Temptation Island 2020” -