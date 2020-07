Spari tra Aprilia e Cecchina: gambizzato un 31enne, indagini in corso (Di venerdì 10 luglio 2020) gambizzato in pieno giorno: è mistero la vicenda del 31enne che ieri pomeriggio è stato accompagnato da un amico al Nuovo ospedale dei Castelli con la propria auto, con alcune ferite da arma da fuoco alle gambe. L’uomo è stato preso in carico dal personale del Pronto soccorso che lo tiene in osservazione. Immediatamente è partita la chiamata alla polizia del commissariato di Albano che, ascoltato il giovane, sta scandagliando la zona tra Campoleone, Aprilia, Lanuvio e Cecchina dove ci sarebbe stata la sparatoria, vicino a un ponte ferroviario. LEGGI ANCHE: Incredibile incidente nella notte: finisce nella scarpata con la microcar e atterra sul tetto di un capannone L’uomo ferito è un 31enne, già noto alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

