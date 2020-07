Simple Plan, David Desrosiers cacciato dalla band dopo le accuse di molestie (Di venerdì 10 luglio 2020) Sembra andasse tutto alla grande per la band canadese i Simple Plan, fino a poche ore fa quando un loro annuncio ha lasciato senza parole i fan. Il bassista David Desrosiers è stato accusato di molestie sessuali da una sua fan e amica. Il post ancora visibile su Instagram è stato condiviso da una pagina che denuncia questi comportamenti. Alla diffusione della notizia la band si è subito schierata dalla parte della vittima e ha allontanato il bassista. Lo stesso David non è rimasto in silenzio e ha detto la sua. Leggi anche –> Gianmarco Onestini, Adara Molinero lo distrugge: «Ha il pene piccolo, per me niente orgasmo» Simple Plan, David ... Leggi su urbanpost

anchoredhar : i simple plan sono una delle mie bands preferite, ma io non giustifico David e nemmeno voi dovreste farlo - xmyhomeisonmars : @horrorvaacuii Aveva 33 anni nel 2014. Lei dice che è successo quando aveva 18 anni, quindi David ne aveva 19. Non… - VuoiNonPuoi : @LuigiSPCrew Sai qual è il problema? Metti che queste accuse siano false e che ne usciranno magari altre sugli altr… - TwitGinger : David Desrosiers dei Simple Plan è stato allontanato dal gruppo per accuse di molestie sessuali! - diribesnero : Ieri avevo trovato un top adorabile su Depop ma oggi é tutto il giorno che crasha welcome to my life direbbero i simple plan -

