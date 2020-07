Roma. Non rispetta norme anti-covid: chiuso minimarket (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro e quelli della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito un servizio di controllo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalita’ e alla verifica del rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria covid-2019 nel quartiere Aurelio-Boccea. Particolare attenzione e’ stata rivolta alle verifiche presso le attivita’ commerciali lungo circonvallazione Cornelia, teatro, due giorni fa, di una violenta rissa tra cittadini stranieri. Controllate in totale 6 attivita’ e 48 persone. I Carabinieri hanno riscontrato irregolarita’ in un minimarket ed hanno sanzionato il titolare, 42enne del Bangladesh, per il mancato uso della mascherina protettiva da parte del personale e degli avventori e per non aver ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Il Tar ci ha dato ragione: il tassista che colpì in pieno volto un cliente all’aeroporto di Fiumicino non riavrà la… - matteosalvinimi : A Roma con i precari della scuola: è un INSULTO che il governo pensi di mandare in cattedra chi è arrivato ieri mat… - MediasetTgcom24 : Atterra a Roma dal Bangladesh, non rispetta la quarantena e viaggia in mezza Italia: era positivo… - DaddariosWho : RT @capitanfooturo: @leosantacrux Esatto, non ricordo dopo Roma Cagliari per esempio se l'arbitro Massa è stato condotto in pubblica piazza… - capitanfooturo : @leosantacrux Esatto, non ricordo dopo Roma Cagliari per esempio se l'arbitro Massa è stato condotto in pubblica pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Non Enrico Letta: "Io candidato sindaco di Roma? Non è in agenda" Adnkronos L'ex assessore Marino: «Beppe Lumia era il governatore ombra»

Il magistrato testimone dell'accusa nel processo ad Antonello Montante: «Un video hard su Crocetta? Ne ho sentito parlare dai carabinieri di Gela» ROMA «Linda Vancheri rappresentava Montante e basta n ...

Coronavirus, l'Italia vieta l'ingresso da 23 paesi a rischio

Nuova ordinanza del ministro della Salute, Speranza. Positivo con febbre viaggia sul treno, fermato a Roma e denunciato cittadino di origini bengalesi ROMA - L'Italia vieta l'ingresso a cittadini prov ...

Il magistrato testimone dell'accusa nel processo ad Antonello Montante: «Un video hard su Crocetta? Ne ho sentito parlare dai carabinieri di Gela» ROMA «Linda Vancheri rappresentava Montante e basta n ...Nuova ordinanza del ministro della Salute, Speranza. Positivo con febbre viaggia sul treno, fermato a Roma e denunciato cittadino di origini bengalesi ROMA - L'Italia vieta l'ingresso a cittadini prov ...