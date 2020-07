Reddito di Cittadinanza: cosa faccio se cambio residenza? (Di venerdì 10 luglio 2020) Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza ha precisi doveri da adempiere, tra di essi c’è anche quello di comunicare (l’eventuale) cambio di residenza di uno dei membri del nucleo familiare. La comunicazione è doverosa anche se un singolo membro dovesse cambiare residenza. Tuttavia occorre distinguere i diversi oneri a seconda che lo spostamento della residenza veda come protagonista tutto il nucleo o solo una parte di esso. cambio di residenza di uno o più membri del nucleo familiare Entro sessanta giorni dal cambiamento della residenza è necessario richiedere un nuovo Isee nel quale dovrà essere attestata l’esatta situazione familiare. Dopo aver ottenuto il nuovo Isee ... Leggi su quotidianpost

