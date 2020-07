Ragazzi morti a Terni, il gip: “Forse pensavano fosse codeina. Allarmante consuetudine tra i ragazzi di diluirla in acqua per rilassarsi” (Di venerdì 10 luglio 2020) Erano “forse” convinti di avere “acquistato e assunto codeina” mentre “invece si trattava di metadone” i due ragazzi trovati morti il 7 luglio nelle loro case di Terni. È una delle ipotesi avanzate dal giudice per le indagini preliminari nel decreto con il quale ha convalidato il fermo di Aldo Maria Romboli, l’uomo che ha ammesso di aver ceduto metadone a Flavio e Gianluca, i due minorenni poi deceduti. “Ne ho venduta mezza boccetta per 15 euro”, ha raccontato agli investigatori. Dall’indagine, scrive ancora il gip, è emersa “un’Allarmante consuetudine tra i ragazzi, soprattutto adolescenti, di assumere metadone diluito o codeina ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Ragazzi morti a Terni, tecniche per miscelare droga apprese da trapper e web | Forse pensavano fosse codeina ma era… - LaStampa : Ragazzi morti a Terni: codeina scambiata per metadone - Corriere : Il compagno di banco di Flavio: «Non so perché si rifugiasse nelle droghe, gli dicevo di smettere» - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ragazzi morti a Terni, il gip: “Forse pensavano fosse codeina. Allarmante consuetudine tra i ragazzi di diluirla in ac… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Ragazzi morti a Terni, il gip: “Forse pensavano fosse codeina. Allarmante consuetudine tra i ragazzi di diluirla in ac… -