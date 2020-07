PS5 e DualSense: 'il feedback aptico del controller next-gen è diverso da qualsiasi cosa vista finora' (Di venerdì 10 luglio 2020) Il feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5 è qualcosa di diverso da qualsiasi cosa mai vista finora, secondo lo sviluppatore di Bugsnax.In un'intervista con IGN, Phil Tibitoski e Kevin Zuhn di Young Horses hanno parlato del controller DualSense e di come Bugsnax trarrà vantaggio dalle sue caratteristiche uniche. Tibitoski ha elogiato il feedback aptico del controller, dicendo che non ha mai sentito nulla di così sensibile."In precedenza praticamente su qualsiasi console con vibrazioni, questa feature poteva rendere le cose più coinvolgenti, ... Leggi su eurogamer

Un passo alla volta stiamo venendo a conoscenza di tutti i piccoli dettagli sulla prossima generazione di console. Anche questa volta (come accaduto anche per il DualSense) l’annuncio è improvviso e p ...Il feedback aptico del controller DualSense di PlayStation 5 è qualcosa di diverso da qualsiasi cosa mai vista finora, secondo lo sviluppatore di Bugsnax. In un'intervista con IGN, Phil Tibitoski e Ke ...